«Аризона» отправила нападающего Дюклера в АХЛ

«Аризона Койотс» отправил форвардав свой фарм-клуб в АХЛ «Тусон», сообщает официальный сайт клуба. 21-летний форвард неудачно проводит свой второй полный сезон в НХЛ, набрав только 9 (3+6) очков в 41 матче, притом что в прошлом сезоне в его активе было 44 (20+24) очка в 81 матче. Дюклер ещё ни разу в карьере не играл в АХЛ.«Энтони – хороший молодой игрок. К сожалению, этот сезон у него совсем не задался. Мы почувствовали, что настал момент, чтобы отправить его в АХЛ, где он может поработать над некоторыми моментами. Надеемся, что он вернётся к результативной игре и вскоре вернётся в основную команду», – прокомментировал решение генменеджер клуба Джон Чайка.