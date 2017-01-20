Бучневич: командировка в АХЛ помогла вернуть кондиции, играл очень много

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал свою удачную игру в последних матчах после победы над «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2). Хоккеист набирает очки 8 матчей кряду.
«Долго ждали эту победу. Я думаю, что её в первую очередь ждал Лундквист. На него после каждого матча набрасываются журналисты. Тренер сказал построже сыграть в защите в этом матче. Даже не знаю, как там получилось пнуть эту шайбу на пятачке. Удачно сложилось просто.
Конечно, мне нужно ещё некоторое время, чтобы привести в порядок свои кондиции. Ноги немного быстро устают, получается, что нельзя сильно ноги нагружать. Сейчас как раз будет перерыв на Матч звёзд, я им воспользуюсь и буду работать над этим компонентом. Надеюсь, что всё вернётся к норме. Командировка в АХЛ помогла вернуть кондиции. Там я играл очень много, давали возможность проводить на льду максимальное количество времени. Если не играть два месяца и потом сразу выйти на матч в НХЛ, будет очень тяжело. Конечно, в «Рейнджерс» партнёры выше уровнем, здесь мастерство высочайшее у ребят. Мы тут более системно играем.
С Зибанежадом я уже играл, хорошо его понимаю, он подсказывает мне в каких-то вещах. Он понимает меня на ломаном английском, а я понимаю его. Если не понимаю с первого раза, то он ещё раз объяснит, поддержит. Рик у нас, можно сказать, «старшак» в звене. Тоже очень добрый парень, всегда поддерживает меня. Поначалу мне было тяжело, особенно первый месяц. Я вообще не понимал английский язык, только какие-то хоккейные вещи. Честно говоря, в раздевалке было тяжело. Сейчас стало попроще, ребята стали помедленнее разговаривать, начал понимать шутки в команде», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.