Уэйт: «Айлендерс» провалились, и в этом виноваты все

Исполняющий обязанности главного тренера «Нью-Йорк Айлендерс»поделился эмоциями от увольнения Джека Капуано с поста главного тренера команды.«Со мной нечто подобное уже бывало, настроение в таких случаях всегда не очень. Надо посмотреть на себя в зеркало и признаться себе, что мы провалились. Мы не справились со своей работой. В этом виноваты все: руководство, игроки. Это обидно. И самое важное – мы потеряли хорошего человека.Джека любили, он хорошо работал. Ребятам непросто, но мы профессионалы, и такова наша жизнь. Мы должны работать лучше, должны сделать всё для этого. Уже было произнесено много хороших слов, сегодня мы провели хорошую тренировку. Ребята продолжают говорить на эту тему. В четверг мы должны показать всё, на что способны.Я думал, что пару лет отдохну, но вместо этого сразу оказался в гуще событий. И мне всё нравилось. Я уже сказал хоккеистам, что не изменился. К поражениям я по-прежнему отношусь так, как когда мне было 25 и я ещё играл.Жалко, что я не могу выйти на лёд, но я люблю хоккей, уважаю клуб и хочу, чтобы мы добились успеха. Я буду очень стараться. Верю в это, я всегда много работал и буду так же относиться к делу в новом качестве», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.