Прощание с Рафаэлем Кадыровым состоится 21 января в Уфе

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)сообщил, что 21 января в Уфе пройдёт прощание с известным хоккейным арбитром Рафаэлем Кадыровом. Кадыров ушёл из жизни в возрасте 47 лет после тяжёлой болезни. В конце прошлого года у него была диагностирована астроцитома третьей степени (опухоль головного мозга).«Прощание будет завтра с 10:30 до 12:30 в Уфе в старом дворце. Конечно, я буду присутствовать, подъедут ребята», — сказал Анисимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.Кадыров работал на матчах КХЛ с момента создания лиги. 8 сентября 2016 года он стал вторым в истории отечественного хоккея судьёй, который достиг рубежа в 700 проведённых матчей в чемпионатах России в качестве главного арбитра. Кадыров также обслуживал игры двух взрослых, одного молодёжного и шести юниорских чемпионатов мира.