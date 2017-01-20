ФХР выразила соболезнования в связи со смертью Рафаэля Кадырова

Федерация хоккея России выразила соболезнования в связи с кончиной известного арбитра Рафаэля Кадырова. Об этом сообщает пресс-служба организации. Кадыров скончался на 48-м году жизни. В ноябре прошлого года у него было диагностировано тяжелое заболевание — астроцитома третьей степени (опухоль головного мозга).«Утром 20 января в возрасте 47 лет умер судья Рафаэль Кадыров, в течение нескольких месяцев он боролся с тяжёлой болезнью, но не смог победить недуг. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родных и близким Рафаэля Кадырова, коллегам и всем, кто знал его и работал с ним», — говорится в сообщении.Кадыров работал на матчах КХЛ с момента основания лиги. 8 сентября прошлого года он стал вторым в истории отечественного хоккея арбитром, достигшим рубежа в 700 проведённых матчей в чемпионатах России в качестве главного судьи.