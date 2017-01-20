Плющев: Кадыров был добрым и порядочным человеком, любившим своё дело

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛвыразил соболезнования в связи с уходом из жизни известного судьи«Рафаэля я знаю давно, с тех пор как ещё работал тренером. Это был добрый и порядочный человек, человек, который любил своё дело, который всегда был предан. Он пользовался очень большим авторитетом среди судей. Они относились к нему уважительно.Даже в последние годы, когда ему было тяжеловато по возрасту и по состоянию здоровья, весь судейский корпус его поддерживал. Кадыров не уходил далеко от своего любимого дела. До последних своих дней на площадке он занимался своим любимым делом. Очень жаль, что уходят в таком возрасте молодые, красивые люди. Наверное, это жизнь», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.