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А. Зайцев: Кадыров был очень хорошим судьёй, который поднимался снизу

20 января 2017, пятница. 12:40. Хоккей
Известный хоккейный арбитр Александр Зайцев рассказал о том, каким был ушедший из жизни судья Рафаэль Кадыров.

«Это был хороший, очень хороший судья, который поднимался снизу. На всех уровнях он сначала был лайнсменом, а затем главным. Жалко, конечно, что так всё получилось. С его появлением в Уфе возникла большая плеяда судей. Там появилась очень приличная, насыщенная, грамотная судейская бригада. О Кадырове могу сказать только хорошее», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

>>> Прощание с Рафаэлем Кадыровым состоится 21 января в Уфе
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Зайцев Хоккейное судейство
Новости. Хоккей
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