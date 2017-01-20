А. Зайцев: Кадыров был очень хорошим судьёй, который поднимался снизу

Известный хоккейный арбитррассказал о том, каким был ушедший из жизни судья Рафаэль Кадыров.«Это был хороший, очень хороший судья, который поднимался снизу. На всех уровнях он сначала был лайнсменом, а затем главным. Жалко, конечно, что так всё получилось. С его появлением в Уфе возникла большая плеяда судей. Там появилась очень приличная, насыщенная, грамотная судейская бригада. О Кадырове могу сказать только хорошее», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.