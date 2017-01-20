Главный арбитр КХЛ: Кадыров был мужественным человеком и до конца боролся

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни известного судьи Рафаэля Кадырова. Кадыров ушёл из жизни в возрасте 47 лет после тяжёлой болезни. В конце прошлого года у него была диагностирована опухоль головного мозга.
«Трудно сейчас описать то состояние, которое испытываю и я, и, наверное, все судьи лиги. Мы потеряли профессионала с большой буквы, коллегу, но главное - верного друга, с которым вместе шли бок о бок не один десяток лет. Судью, который ещё в начале этого сезона работал на матчах чемпионата. Осенью мы все поздравляли его с юбилеем – он стал вторым в лиге арбитром, отработавшим 700 и более матчей в чемпионатах страны. Именно поэтому то, что произошло, просто не укладывается в голове. Рафаэль был очень мужественным человеком и до конца боролся с тяжёлой болезнью. Боролся сначала в одиночку, не желая перекладывать на других свои проблемы и никому не рассказывая о недуге. К великому нашему сожалению, болезнь оказалась сильнее.
Все мы, судьи, хоккеисты, болельщики, все, неравнодушные к хоккею люди, сегодня скорбим об этой тяжёлой утрате и навсегда сохраним память о Рафаэле Кадырове. Его жизнь, его карьера останутся ярким примером высочайшего профессионализма, верности делу и любви к хоккею», — приводит слова Анисимова пресс-служба КХЛ.