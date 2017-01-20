Фёдоров: будем рады, если достойно завершим «регулярку»

Главный менеджер по селекции ЦСКАопределил цели команды на оставшийся отрезок регулярного чемпионата, а также рассказал, какие изменения в его работе произошли после смены названия должности.«Надеемся, что проблема со Светлаковым не такая глобальная. Андрей — большая часть нашей игры, но при грязной игре всё может случиться. Желаю ему здоровья и возвращения на лёд. Для других ребят, кто займёт его место, это определённый тест на мощность. Не за горами плей-офф.Хорошо, что интрига в регулярном чемпионате сохранилось. Но ЦСКА мог бы сыграть несколько матчей, не доводя дело до буллитов или забив с «Динамо» больше, чем один гол. Все мы будем рады, если попытаемся достойно завершить «регулярку» и подойти в оптимальной форме к плей-офф. Мы фокусируемся на нашей команде больше, чем на СКА, про них и так уже много сказано. Уверен, что они тоже готовятся к финишу чемпионата и плей-офф.Что поменялось в моей работе после смены названия должности? Я выхожу на лёд с первой командой. Помимо вбрасываний появилась работа, которая назначается Дмитрием Вячеславовичем. У меня немножко меньше стало обязанностей и больше времени на то, чтобы кататься с первой командой на льду. Процесс идёт», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.