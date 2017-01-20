Ленер: если пятилетний ребёнок машет рукой, то я помашу в ответ

Вратарь «Баффало Сэйбрз» Робин Ленер прокомментировал один из эпизодов матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4). Подъехав к скамейке, чтобы выпить воды, хоккеист увидел, что мальчик, оставшийся дома из-за болезни, машет рукой через FaceTime на телефоне его матери. Вратарь помахал в ответ. Вскоре он пропустил третью шайбу и был заменён.«Я понимаю, как это выглядело. Но я подъехал к скамейке, чтобы выпить воды, а там была мамочка с пятилетним ребёнком в пижаме, который махал рукой. Знаете, я помашу в ответ. Меня не волнует, что кто-то там подумал. Это не сказывается на моей игре. Люди, которые меня знают, в курсе, что я спокойный вратарь. Поэтому не унываю, пропустив плохой гол. Поэтому в психологическом плане я могу лучше играть с такими штучками», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.