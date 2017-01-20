«Динамо» Москва приглашает встретить Татьянин день и День студента на хоккее

Хоккейный клуб «Динамо» Москва поздравляет всех Татьян и студентов с предстоящим праздником. По этому поводу — специальное предложение на посещение матча с «Салаватом Юлаевым». 25 января клуб приглашает встретить Татьянин день и День студента на хоккее.Для всех студентов билеты на матч на сектора 211-214 по цене 100 рублей. Чтобы приобрести билеты по специальной студенческой цене, нужно предъявить в кассах «ВТБ Ледового дворца» студенческий билет и электронную карту на экране любого устройства, либо отправить заявку на электронный адрес: abonement@dynamo.ru.Все Татьяны с одним спутником — бесплатно на сектора 5-го этажа. Получить приглашения можно перед матчем на служебном входе, предъявив паспорт.