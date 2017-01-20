Барабанов: не всё же СКА выигрывать, поражения нужны, они сплачивают команду

Нападающий СКАрассказал о серии поражений петербургских «армейцев» и объяснил, почему давно не забивает голы.«Четыре поражения СКА в январе уже в прошлом. Не всё же нам выигрывать. Не сказать, что мы проигрывали по всем статьям, все игры были очень упорные, просто где-то не везло. Поражения тоже нужны, в такие моменты команда сплачивается, проявляет характер, и мы все дружно выходим из сложной ситуации.Перестал забивать в последнее время. Очень много моментов упустил, меня и в первое звено тренер ставил, играю много времени, но шайба никак не хочет идти в ворота. Вот не идёт, и всё! Надо её с мясом затолкать и тогда, может, пойдёт. Может, наоборот, чересчур перерабатываю. Дело не в конкуренции или моих недоработках. Как в СКА можно недорабатывать? Просто не везёт пока. Наверное, слишком сильно копаюсь в себе, надо немного расслабиться, и всё получится», — сказал Барабанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.