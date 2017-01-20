Пепеляев: ХК «Сочи» отступать некуда

Защитник ХК «Сочи»прокомментировал победу над «Спартаком» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Ребята собрались, отступать нам некуда, все понимают нашу ситуацию, без побед не видать плей-офф. Настроились на игру и играли, как последний матч в сезоне. Не то чтобы отомстили… Игры были разные по ходу матчей, хотя и в прошлой игре с ними мы больше играли в атаке, просто они удачно забили голы, а мы не смогли. В этот раз нам повезло забить свои голы, вот и всё.Я не знаю, мотивированы они были или нет, но считаю, что сейчас в КХЛ нет проходных матчей. Любая команда бьётся, все играют за свои деньги. Уже нет такого, когда можно сказать, лёгкая была игра или тяжёлая.Когда команда проигрывает, тем более с таким счётом, в каждой найдутся злые игроки, которые попытаются завести своих партнёров. Это хоккей, ничего страшного, бывает», – цитирует игрока официальный сайт клуба.