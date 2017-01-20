Трансляция Матча звёзд КХЛ впервые пройдёт в формате виртуальной реальности

Впервые в истории российского хоккея прямая трансляция Матча звёзд КХЛ 22 января пройдёт в формате виртуальной реальности (360 градусов). Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
Трансляция будет доступна на сайте Недели звёзд хоккея и официальном канале КХЛ в YouTube.
Неделя звёзд хоккея началась 15 января с матча за Кубок вызова МХЛ. 19 января прошёл Матч звёзд ЖХЛ, а Звёздный уик-энд КХЛ состоится 21-22 января, который будет состоять из Мастер-шоу и Матча звёзд в формате турнира.
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