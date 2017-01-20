Захаркин: за сезон «Салават» провалил только две игры, сейчас изменили тактику

Главный тренер «Салавата Юлаева»оценил выступление своей команды в этом сезоне.«Всё с «Салаватом» в порядке, просто, если честно, у нас никогда не было столько травмированных. Начиная с первого тура, у нас хоккеисты начали выбывать из строя. Не было центральных нападающих, пришлось переквалифицировать Хартикайнена, потом стали другие усиления искать, молодёжь на мировое первенство уезжала. А молодёжь — это наши основные ребята. Идём со скрипом. Я веду свою личную статистику, мне важно понимать, где команда проваливается. Хоть мы и проиграли последние матчи, мы во всех встречах берём очки, меня это очень радует.Мне очень важно было собрать команду в кулак. Мы немного изменили тактику, играем не слишком активно, пытаемся сделать акцент на средней зоне. Последние матчи показали, что нам удаётся эта игра, у ребят хватает терпения правильно выполнять игровые задания.Сейчас осталась последнее большее дело — помочь вратарю прийти в себя. Думаю, команда будет готова к матчам плей-офф. Мы прошли все стадии — сражались, но проигрывали, за весь сезон только две игры мы откровенно провалили, причём была сразу понятна причина. В целом, не вижу серьёзных провалов. Другое дело, мы не выигрываем матчи, это тоже меня напрягает, но объективных причин много, на них не хотелось бы ссылаться, потому что команда это команда. Других игроков у нас не будет в этом сезоне. Ребята понимают всю ответственность. Правильная подготовка и мотивация позволит чётко играть во всех звеньях», — передаёт слова Захаркина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.