Генменеджер «СЮ» Вайсфельд не боится повторения истории Рубцова с Капризовым

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева»выразил уверенность, что история, уехавшего из «Витязя» в юниорскую лигу Квебека, не повторится с«Умарк заболел, не знаю, очухается ли он к «Витязю». Мертлу зашивали веко, у него тоже травма. У нас как с войны, каждый день приходят новости. Не обращался ли ко мне кто-то по Капризову из «Миннесоты»? А что ко мне обращаться? Я не боюсь, что история Рубцова повторится с ним. Там какая ситуация: Рубцов, как я понимаю, не был знаковым игроком для «Витязя». И для них это было не так принципиально. Права всё равно остаются.Когда мы совершали сделку с «Кузней» по Капризову, то всё понимали. Будь он подписан до 2017 года, мы бы действовали иначе. Во-первых, не такая компенсация. Во-вторых, я бы разговаривал с самим игроком. Парень, хочешь к нам? Да. Мы заплатим за тебя большие деньги, но давай переподписывать контракт. Но в каждой ситуации всё индивидуально. Может, кому-то человек нужен на один год как лимитчик. Я не вижу никакой связи между ситуацией с Рубцовым и Капризовым», — передаёт слова Вайсфельда корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.