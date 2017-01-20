Нападающий «Оттавы» Макартур не сыграет в сезоне-2016/17

Нападающий «Оттава Сенаторз»не сыграет в этом сезоне, сообщает TSN.31-летний Макартур в сезоне-2016/17 не провёл ни одной игры из-за осложнений после сотрясения мозга, которое он получил во время тренировочного лагеря. Это было уже четвёртое сотрясение за последние полтора года. В последний раз Макартур выходил на лёд в октябре 2015 года.Генеральный менеджер клуба Пьер Дорион сообщил, что нападающий намерен вернуться в состав после восстановления, но в настоящий момент клуб займётся поисками другого игрока, чтобы заменить его.