«Салават Юлаев» был заинтересован в переходе Патрика Закриссона

Главный тренер «Салавата Юлаева»рассказал, что до закрытия трансферного окна планировал подписать шведского нападающеговместо«Я не вёл Мертла до подписания контракта. У меня был план с другим игроком. Для меня по-прежнему загадка, почему он не приехал. Я с ним персонально разговаривал, он был уже на чемоданах, готов был прилететь в Уфу. Я говорю о Закриссоне из Швейцарии. Он играл вместе с Умарком. Мне нужен был центральный под Линуса и Капризова.Я увидел Мертла в последний момент, когда у нас практически не осталось времени. Увидел центрального нападающего с быстрыми руками, который умеет оперативно принимать решения. Это то, что нужно под это звено», — передаёт слова Захаркина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.