Руководство «Нефтехимика» планирует подписать с Андреем Назаровым новый контракт

Директор «Нефтехимика» Владимир Кузнецов оценил работу тренерского штаба Андрея Назарова и сообщил, что клуб планирует подписать с ним новый контракт.
«У нас ещё есть восемь матчей — пять домашних и три гостевых. Как отметил на пресс-конференции главный тренер команды Андрей Назаров, гонка за кубковой путёвкой продолжается, шансы остаются. Правильно сказал в интервью капитан команды Геннадий Столяров — для нас стартовал финал Кубка Гагарина. Будем сражаться до последнего патрона.
Руководство „Нефтехимика“ довольно штабом Назарова и планирует подписать с Андреем Викторовичем, а также его ассистентами новые контракты. Переговоры активно ведутся. Уже сейчас ясно, что клуб смог наиграть большую группу молодых хоккеистов — Кареева, Брынцева, Огурцова, Фазылзянова, Куликова, Порядина, Якимова, Шиксатдарова, Квартальнова и других. Это говорит о том, что сезон не прошёл зря — у „Нефтехимика“ хорошее будущее», — цитирует Кузнецова Russia-Hockey.ru.