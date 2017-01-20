Захаркин: для нас нет принципиальной разницы, с кем играть в плей-офф

Главный тренер «Салавата Юлаева»поделился мыслями относительно будущих соперников его команды в плей-офф.«Безусловно, сложнее играть будет с „Ак Барсом“. Но ребята из Челябинска уже выполнили свою задачу, они будут расслаблены, и я понимаю, какая это может быть угроза. Нет принципиальной разницы, но если смотреть стратегически, то здесь есть нюансы, которые должны высчитываться. Я не сторонник того, чтобы подсматривать соперника. Команда должна быть ментально, психологически быть готова к матчам плей-офф», — передаёт слова Захаркина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.