Результаты игрового дня МХЛ

«Кузнецкие Медведи» по буллитам уступили «Сарматам» на домашней площадке со счётом 2:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2017, пятница. 13:00 МСК
Новокузнецк
2 : 3 0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1
Оренбург
1:0 – Пархоменко (Караваев) – 20:34 (5x5), 2:0 – Пархоменко (Караваев, Язьков) – 33:24 (5x4), 2:1 – Самигуллин (Вараница, Новосёлов) – 45:29 (5x5), 2:2 – Мухамедзянов (Факиров) – 50:34 (5x5), 2:3 – Залалутдинов – 65:00 ( ПБ)
«Стальные Лисы» в гостях обыграли «Сибирских Снайперов» — 2:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2017, пятница. 14:30 МСК
Новосибирская область
1 : 2 0:1, 0:1, 1:0
Магнитогорск
0:1 – Коробкин (Швырев, Янчевский) – 18:55 (5x5), 0:2 – Авраменко (Швырев) – 33:12 (5x5), 1:2 – Челбаев (Дергунов) – 40:36 (5x5)
МХК «Динамо» СПб дома одержало крупную победу над «Чайкой» — 5:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2017, пятница. 15:00 МСК
Санкт-Петербург
5 : 1 2:0, 2:0, 1:1
Нижний Новгород
1:0 – Баранов (Дыняк, Михайлов) – 11:15 (5x4), 2:0 – Баранов (Шурыгин) – 19:11 (5x5), 3:0 – Ротенберг (Ельшанский, Андреев) – 34:14 (5x5), 4:0 – Михайлов (Дыняк, Жабреев) – 34:41 (5x4), 4:1 – Шетле – 55:23 (5x5), 5:1 – Михайлов (Чернюк, Васильев) – 59:56 (5x5)
«Снежные Барсы» в гостях не смогли победить «Ирбис», встреча завершилась со счётом 4:5 ОТ.
МХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2017, пятница. 17:00 МСК
Казань
5 : 4 1:1, 2:1, 1:2, 1:0
Астана
0:1 – Орехов (Ананичев, Ананичев) – 15:07 (5x4), 1:1 – Валеев (Богатов, Хованов) – 16:17 (5x5), 2:1 – Кара (Журавлёв, Сошнин) – 25:29 (5x4), 3:1 – Кара (Насыбуллин, Редков) – 30:05 (5x5), 3:2 – Мелихов (Ахметов) – 34:04 (5x5), 4:2 – Кара (Сошнин, Редков) – 43:57 (5x5), 4:3 – Ананичев (Медведев) – 49:10 (5x4), 4:4 – Танимов (Ананичев, Ананичев) – 57:56 (5x5), 5:4 – Расулов – 64:12 (4x4)
«Красная Армия» в Москве взяла верх над «Алмазом» — 4:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2017, пятница. 17:00 МСК
Москва
4 : 2 2:1, 2:1, 0:0
Череповец
0:1 – Грачёв (Скобелев, Хабаров) – 10:07 (5x5), 1:1 – Луговяк (Огиенко, Подлубошнов) – 18:52 (5x5), 2:1 – Козырев (Каштанов) – 19:21 (5x4), 3:1 – Бякин (Подлубошнов) – 28:02 (5x5), 3:2 – Скобелев (Грачёв, Гераськин) – 29:47 (5x5), 4:2 – Каштанов (Мещеряков, Козырев) – 31:06 (5x5)
МХК «Спартак» в овертайме одолел «Амурских Тигров» — 5:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2017, пятница. 17:00 МСК
Москва
5 : 4 3:1, 1:3, 0:0, 1:0
Хабаровск
1:0 – Лапшов (Кузьменко) – 09:24 (5x5), 2:0 – Чибиряев (Клепко) – 09:49 (5x5), 2:1 – Волошин (Беляков, Букарев) – 12:48 (5x5), 3:1 – Шустров (Ревацкий, Ли) – 15:55 (5x5), 3:2 – Кармашков (Карпусь, Заседа) – 27:52 (5x5), 4:2 – Пелевин (Первов) – 29:28 (5x4), 4:3 – Гиздатуллин (Крутий) – 33:08 (5x5), 4:4 – Кузьменко (Волошин, Подзиньш) – 38:14 (5x5), 5:4 – Первов (Розанов, Пелевин) – 60:29 (4x4)
«Ладья» на домашней площадке обыграла «Алтай» со счётом 3:2 ОТ, уступая 0:2 после двух периодов.
МХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2017, пятница. 17:30 МСК
Тольятти
3 : 2 0:0, 0:2, 2:0, 1:0
Усть-Каменогорск
0:1 – Бекетаев (Синицын) – 27:21 (5x5), 0:2 – Меньщиков (Бекетаев) – 32:55 (5x5), 1:2 – Дрожжин (Юмангулов) – 42:04 (5x4), 2:2 – Поляничев (Юмангулов, Дрожжин) – 45:04 (5x5), 3:2 – Юмангулов (Моренец) – 60:56 (4x4)
«Омские Ястребы» в гостях одолели «Реактор» со счётом 4:3 Б.
МХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2017, пятница. 18:00 МСК
Нижнекамск
3 : 4 1:3, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1
Омская область
0:1 – Завгородний (Манукян, Третьяков) – 05:15 (5x5), 0:2 – Третьяков (Манукян, Завгородний) – 12:16 (5x5), 1:2 – Тимиров (Дякун, Паюл) – 13:04 (5x5), 1:3 – Яценко (Завгородний, Третьяков) – 19:58 (5x4), 2:3 – Сорокин (Нисковских, Дзедаев) – 21:35 (5x5), 3:3 – Пикушин (Пачин, Паюл) – 37:59 (5x4), 3:4 – Третьяков – 65:00 ( ПБ)
«Локо» в гостях разгромил «Крылья Советов» — 6:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2017, пятница. 19:00 МСК
Москва
1 : 6 0:1, 0:2, 1:3
Ярославль
0:1 – Аноховский (Рыбаков) – 19:06 (5x5), 0:2 – Жуков (Денисенко, Зенчиков) – 26:09 (5x5), 0:3 – Кудрявцев (Беляев) – 32:52 (5x5), 1:3 – Дмитричев (Полуэктов, Гордеев) – 42:30 (5x5), 1:4 – Кудрявцев (Цыганов, Беляев) – 43:24 (5x5), 1:5 – Кудрявцев (Беляев) – 55:07 (5x5), 1:6 – Иванов (Коваленко, Гизатуллин) – 58:02 (5x5)
«Русские Витязи» одержали домашнюю победу над «Тайфуном» со счётом 4:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2017, пятница. 19:00 МСК
Чехов
4 : 1 0:0, 3:0, 1:1
Приморский край
1:0 – Моисеев – 25:08 (5x5), 2:0 – Хусаинов (Плехов) – 32:26 (5x5), 3:0 – Моисеев (Горохов) – 39:30 (5x5), 3:1 – Гончарук (Чернов, Баженов) – 57:11 (5x5), 4:1 – Скуматов (Леонов, Иванюженков) – 59:24 (en)
ХК «Рига» одержал первую победу в последних 10 матчах, обыграв «СКА-Серебряные Львы» со счётом 3:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2017, пятница. 19:30 МСК
Рига
3 : 2 1:2, 1:0, 1:0
Санкт-Петербург
0:1 – Селютин (Макарицкий) – 08:35 (5x5), 0:2 – Мишкин (Яровой, Полодян) – 08:44 (5x5), 1:2 – Разгалс (Спруктс, Галоха) – 10:00 (5x5), 2:2 – Спруктс (Галоха, Разгалс) – 28:15 (5x4), 3:2 – Панкевич (Гегерис, Барановскис) – 46:07 (5x5)
ХК МВД в гостях забросил «Атлантам» девять шайб, пропустив две.
МХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2017, пятница. 19:30 МСК
Московская область
2 : 9 2:5, 0:3, 0:1
Балашиха
0:1 – Муранов (Торопченко) – 00:39 (5x5), 0:2 – Муранов (Андреев, Грищенко) – 07:49 (5x5), 0:3 – Чебыкин (Петунин, Кондратьев) – 09:17 (5x5), 0:4 – Читава – 11:54 (5x5), 0:5 – Чебыкин (Кондратьев) – 12:40 (5x5), 1:5 – Щербаков – 17:48 (5x5), 2:5 – Воробьёв (Талалуев) – 19:21 (5x4), 2:6 – Торопченко (Муранов, Андреев) – 22:03 (5x5), 2:7 – Чебыкин (Михайлов, Читава) – 25:59 (5x5), 2:8 – Чебыкин (Петунин) – 30:41 (5x5), 2:9 – Кондратьев (Чебыкин, Петунин) – 41:11 (5x5)