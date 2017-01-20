Злобин: в «Питтсбурге» нас учили, что можно говорить журналистам, а что нельзя

Нападающий «Динамо» (Балашиха) Антон Злобин рассказал о требованиях в североамериканских клубах уважительно относиться к журналистам. Хоккеист ранее входил в систему «Питтсбург Пингвинз».«Нас учили в «Питтсбурге» очень хорошо относиться к журналистам. Говорили, что нужно с ними общаться. Приходил человек, который занимался медиа, объяснял, что можно говорить журналистам, а что нельзя. Что запрещали говорить? Плохо отзываться о команде, руководстве, нельзя грубить журналистам, нельзя критиковать своих партнёров. Всё остальное можно говорить», — цитирует Злобина «Спорт FM».