Владимир Юрзинов-старший провёл тренерский семинар в Глазове

В городе Глазов состоялся тренерский семинар заслуженного тренера СССР и России. На семинар заслуженного тренера СССР и России собрались хоккейные тренеры и функционеры со всего региона.Участникам были представлены видеоматериалы с последних международных турниров, на которых выступали сборные команды России, включая Кубок мира, Кубок Первого канала и молодёжный чемпионат мира. По итогам просмотра состоялась открытая дискуссия, в ходе которой обсуждались вопросы подготовки хоккеистов к турнирам, а также технико-тактические аспекты игры. Также был продемонстрирован материал с тренировки национальной сборной России под руководством Владимира Юрзинова, на которой игроки отрабатывали упражнения по завершению атак.«Приехав в Глазов, я как будто вернулся в прошлое, потому что именно в таких городах и проходила моя хоккейная молодость. Я очень рад тому, что я здесь, потому что Глазов в своё время был знаменитым хоккейным центром, одним из первых в стране. Что касается тренеров, то здорово, что на семинар приехали общественники из сельской местности, то есть те, кто занимается народным и массовым хоккеем, и, на мой взгляд, это направление должно быть для нас приоритетным, потому что исторически у нас всегда были дворовые и районные соревнования. И поэтому мы должны создавать эту систему соревнований по всей стране, которая будет увлекать детей и привлекать их интерес к хоккею. А тренеров-общественников мы должны всячески поощрять, потому что к ним идут дети – за радостью, за добрым словом, за тренировками и соревнованиями», — цитирует Юрзинова пресс-служба ФХР.