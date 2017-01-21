Ильенко: только со стороны может показаться, что Кудашов — либеральный тренер

Нападающий «Локомотива»рассказал о работе под началом главного тренера команды«У меня обычные отношения с Алексеем Николаевичем – как у игрока с тренером. Конечно, когда тебе тренер доверяет игровое время, ты чувствуешь доверие, как бы банально это ни звучало. Но в то же время возрастает ответственность. В команде большая конкуренция, и когда тренер ставит тебя в состав – нужно доказать, что ты этого достоин.Только со стороны может показаться, что Алексей Николаевич либеральный тренер. Да, он зачастую спокойно ведёт себя во время матчей на скамейке, но и там может «напихать». На тренировках Кудашов очень требовательный. С нас в целом всегда много требуют. Но команда к этому привыкла. Кудашов всегда знает, чего он хочет от хоккеиста», — цитирует Ильенко пресс-служба КХЛ.