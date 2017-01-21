3 очка Радулова помогли «Монреалю» добыть волевую победу над «Нью-Джерси»

«Монреаль Канадиенс» одержал волевую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Пруденшиал-центре» в Ньюарке и закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.Счёт в матче на 5-й минуте открыл защитник «Дэвилз» Стивен Сантини. После этого в составе «Канадиенс» отличились Алекс Гальченюк (6-я минута), Ши Уэбер (44) и Макс Пачьоретти (45). Нападающий «Монреаля»принял участие во всех трёх голевых комбинациях. Российский защитник «Канадиенс» Алексей Емелин провёл на льду 19 минут.