Хенрик Седин стал четвёртым шведским игроком, набравшим 1000 очков в лиге

Нападающий «Ванкувер Кэнакс»забросил шайбу в игре с «Флоридой Пантерз» (2:1), набрав свое 1000-е (233+767) очко в НХЛ.Седин стал 85-м игроком, достигшим такой отметки за карьеру в лиге, первым – в истории «Ванкувера» и четвёртым – среди шведов. До него это были Матс Сундин (1349 очков), Даниэль Альфредссон (1157) и Никлас Лидстрём (1142).36-летний Седин был задрафтован «Кэнакс» в 1999 году в первом раунде под третьим номером после своего брата-близнеца Даниэля. Лучшим в карьере Хенрика стал сезон-2009/10, в котором он набрал 112 (29+83) очков, получив призы Харта и Арта Росса.Седин был лучшим ассистентом НХЛ три года подряд (с чемпионата-2009/10 по 2011/12), его включали в первый состав команды «Всех звёзд НХЛ» в 2010 и 2011 году. В 2011-м он помог «Ванкуверу» выйти в финал Кубка Стэнли, где «Кэнакс» уступили «Бостону» в семи играх.