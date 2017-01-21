Форвард Найстром перешёл в норвежский «Ставангер»

Американский нападающийподписал контракт с норвежским «Ставангером», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 33-летним игроком рассчитано до конца сезона.Найстром уже выступал за клуб во время локаута в НХЛ в 2012 году, набрав 14 (4+10) очков в 6 матчах.Прошлой осенью Найстром, чьим последним клубом в НХЛ был «Нэшвилл Предаторз», выкупивший его контракт, не прошёл просмотр в «Сент-Луисе». Всего в НХЛ он провёл 593 матча и набрал 123 (75+48) очка.