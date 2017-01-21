Савицкис: главный инициатор совместной заявки Беларуси и Латвии — Лукашенко

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал о совместной заявке Латвии и Беларуси на проведение ЧМ-2021.
«Я должен сказать, что главный инициатор и организатор совместной заявки является президент Беларуси Александр Лукашенко. Именно он предложил такой вариант, учитывая хорошие отношения между нашими странами.
Опыт проведения чемпионата мира и у нас, и у Беларуси есть, для проведения турнира уже сегодня все готово. Думаю, шансы провести чемпионат мира очень высокие, когда такие дружественные страны будут участвовать в тендере на проведение чемпионата мира», — цитирует Савицкиса «Р-Спорт».