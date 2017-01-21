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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Х. Седин: набрать 1000-е очко дома, при своих зрителях — все, о чём мог мечтать

21 января 2017, суббота. 11:53. Хоккей
Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Хенрик Седин поделился эмоциями после того, как в матче с «Флоридой Пантерз» (2:1) набрал своё 1000-е очко в НХЛ.

«Приятно, что в роли ассистентов этой шайбы выступили Даниэль и Алекс Эдлер, а в воротах соперника был Луонго, это замечательно.

Я рад, что удалось набрать 1000-е очко дома, при своих зрителях. Это всё, о чем я мог мечтать. Если бы я завершил карьеру сегодня, то этот момент стал бы самым запоминающимся в ней», — приводит слова Седина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Ванкувер Кэнакс Даниэль Седин
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