Копли: играть может только один вратарь, нам всегда нужно биться

Вратарь системы «Сент-Луис Блюз»поделился мнением о своём вызове в главную команду вместо Джейка Аллена, который получил время для отдыха после серии неудач.«Я буду работать. Посмотрим, что получится. Вратарь играет один. Спады бывают у всех. Очень неприятно видеть, когда у кого-то возникают проблемы. Будем надеяться на лучшее. Посмотрим, что получится. Все знают, что играть может только один вратарь. Вратари должны биться, много работать. Об этом знают все», — цитирует Копли официальный сайт лиги.