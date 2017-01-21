Шаттенкирк: тебя всегда могут заменить на другого, будь ты Яшкин или Тарасенко

Защитник «Сент-Луис Блюз» Кевин Шаттенкирк поделился мнением о конкуренции в командах лиги.
«Руководство не остановится ни перед чем, пойдёт на любые меры. Об этом должен помнить каждый игрок, на каком бы этапе своей карьеры он не находился. Не важно кто ты — Владимир Тарасенко или Дмитрий Яшкин. Если ты не будешь играть так, как нужно, они пойдут на перестановки. Иногда такое давление идёт на пользу. Порой хорошо, когда ты понимаешь, что есть и другие кандидаты на твоё место», — цитирует Шаттенкирка официальный сайт НХЛ