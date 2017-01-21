Шаттенкирк: тебя всегда могут заменить на другого, будь ты Яшкин или Тарасенко

Защитник «Сент-Луис Блюз»поделился мнением о конкуренции в командах лиги.«Руководство не остановится ни перед чем, пойдёт на любые меры. Об этом должен помнить каждый игрок, на каком бы этапе своей карьеры он не находился. Не важно кто ты — Владимир Тарасенко или Дмитрий Яшкин. Если ты не будешь играть так, как нужно, они пойдут на перестановки. Иногда такое давление идёт на пользу. Порой хорошо, когда ты понимаешь, что есть и другие кандидаты на твоё место», — цитирует Шаттенкирка официальный сайт НХЛ