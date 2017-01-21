Лисин: знаю все ямки на уфимском льду, заливщики нарезают нам специальные углы

Нападающий сборной Востока и «Салавата Юлаева»прокомментировал свою победу в конкурсе на скорость, где он также установил рекорд Матчей звёзд КХЛ.«Надо было настроиться и выложиться. Конечно, я знаю все ямки на льду. Мы работаем с заливщиками. Нарезают нам специальные углы. Главное, не упасть. Мы и вчера на тренировке „Салавата“ бегали, так что было преимущество. Вчера все отдыхали, а мы тренировались. Захаркин часто гоняет команду, это необходимо: нагрузки и тренировки. О том, что буду участвовать в конкурсе, мне сказали, когда пришёл в раздевалку. Рассказали, кто и в чём принимает участие. Конечно, никто не хотел бить буллит, ты не знаешь, что делать. Усэйн Болт? Он меня восхищает. Это лучший человек в своём виде спорта. Самый быстрый человек на планете», — передаёт слова Лисина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.