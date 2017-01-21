Арзамасцев: мишень маленькая, плюс устаёшь бегать, ноги забиваются

Защитник сборной Востока и «Салавата Юлаева»поделился мнением о конкурсе «Хоккейный биатлон» на Матче звёзд КХЛ.«Мишень маленькая, плюс устаёшь бегать, ноги забиваются. Поэтому пришлось срезать. Остальное легко, просто были холодные и неразмятые. Счёт на табло, мы выигрываем у Запада. Чувствуем поддержку наших родных болельщиков. Они поддерживают весь Восток. Я, если честно, запутался. Не пять кругов пробежал, а четыре. Никто не заметил. Биатлон особо не люблю, по телевизору на Губерниева не смотрю», — передаёт слова Арзамасцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.