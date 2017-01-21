Ожиганов: может, только Ши Уэбер побьёт рекорд Рязанцева по силе броска

Защитник ХК ЦСКА и сборной Западаподелился впечатлениями после своей победы в конкурсе на самый сильный бросок Матча звёзд.«Все ребята хорошо бросали. Рекорд Рязанцева? Помню, что это было в Риге. В нём этот бросок «сидит». Не думаю, что реально побить этот рекорд. Может, только Ши Уэбер сможет. Ещё две попытки мне дали как победителю, чтоб мог попробовать побить свой личный рекорд», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.