Ткачёв: не особо сложный буллит, сложно придумать что-то новое, всё было в НХЛ

Нападающий «Ак Барса» и сборной Востокаподелился мнением о своей победе в конкурсе на самый зрелищный буллит Матча звёзд.«Лёд средненький, его разрезали, он уже не самый свежий. В этом была основная проблема. Костюмы? Мы только в раздевалке узнали, кто в каких конкурсах участвует. Не было времени подготовиться. Все знаете, какой календарь. Все думают за день или два о таких мероприятиях. Не особо сложный буллит. На тренировке его выполняю, когда Билялетдинов уходит (смеётся).Если в матче сделаю такой трюк? Главное — забить шайбу, а как исполнишь — неважно. Если не забьёшь, тогда тренер отругает. Сложно придумать что-то новое, в НХЛ всё это уже делали. Был не против увидеть здесь другого Владимира Ткачёва из „Адмирала“. А заодно и комментатора Александра Ткачёва. Каково переодеваться в раздевалке „Салавата“? Не знаю, они же меня пригласили, у них надо спросить (смеётся)», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.