Ковальчук: столько насиделся, что даже станцевать бы не смог, как в 2016 году

Нападающий сборной команды Западаподелился впечатлениями от участия в Мастер-шоу Матча звёзд КХЛ.«Мы проиграли мастер-шоу? Так ещё есть один конкурс. За него дадут два очка, Паша Дацюк договорился. Очень хорошая аттмосфера. Все знают, что в Уфе любят хоккей. Полный стадион, много детей. Столько насиделся, что сейчас даже станцевать бы не смог, как в прошлом году. Хорошо, что мероприятия проводят не в один день, а в разные. Есть время расслабиться, переключиться, пообщаться с ребятами. Раньше было в один день, очень много всего. Когда Францоуз пил водичку, пародируя Гаврилова, получилось очень креативно, молодец», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.