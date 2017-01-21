Дацюк: на буллитах сложно что-то придумать, отменить конкурс — неплохой вариант

Нападающий сборной Западаподелился впечатлениями от участия в Мастер-шоу Матча звёзд КХЛ.«Решили использовать меня по полной в конкурсах, приятно выходить на лёд в такой атмосфере. На буллитах было не так просто: столько народа, все ждут. В матчах на буллитах нормально себя чувствую, но лучше всего один на один выходить. Поездка на Матч всех звёзд НХЛ? Постараюсь сделать её для себя максимально комфортной в том плане, чтобы не перестраиваться на другое время. В НХЛ отменяют конкурс буллитов? На самом деле тяжело что-то придумать, вратари тоже, наверное, неловко себя чувствуют. Это неплохой вариант – отменить буллиты на Матче звёзд», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.