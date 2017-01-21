Знарок: игрокам в раздевалке ничего не говорил, устал уже мотивировать

Главный тренер СКА и команды дивизиона Боброва на Матче звёзд КХЛподелился впечатлениями от участия в Мастер-шоу Матча звёзд КХЛ, в котором победила команда Востока со счётом 5:2.«Во всех командах собраны мастера, других игроков на Матче звёзд не бывает. Игрокам в раздевалке ничего не говорил, устал уже мотивировать. В процессе Мастер-шоу тренеры вели себя обычно. С Денисом Казанским работалось отлично. Без него мы бы вообще не справились. Человек знает, кого и куда ставить, разговаривает на всех языках. Считаю, что всё прекрасно получилось, зрители были довольны. Болельщиков пришло много. Какой буллит понравился? Много всего было. Понравилось исполнение Паши Дацюка. Задача на сам Матч звёзд — показать хороший хоккей, чтобы всем всё понравилось», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.