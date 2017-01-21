Лундквист: не вижу способа вернуться на свой уровень, кроме упорной работы

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс»поделился мнением о спаде в своей игре.«Нужно продолжать ещё больше работать и сохранять позитивный настрой. Честно говоря, не вижу другого способа, как вернуться на тот уровень, на котором я должен играть. Я стараюсь работать на тренировках и перенести эту работу на матчи. В НХЛ всё может очень быстро поменяться. Стоит провести одну хорошую игру, как вернётся уверенность. От этого можно будет отталкиваться». — цитирует Лундквиста официальный сайт лиги.