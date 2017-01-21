Зибанеджад: не ожидал, что возвращение получится настолько успешным

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс»поделился мнением о возвращении после травмы.«Не ожидал, что возвращение получится настолько успешным. Не думал, что мне доверят так много игрового времени сразу после травмы, но чувствовал себя хорошо. У меня было достаточно энергии, ноги работали нормально. В целом физическое состояние было на уровне. Конечно, всегда трудно наблюдать за игрой со стороны, но здесь было очень важно полностью восстановиться и не спешить с возвращением.Признаюсь, очень хотелось поскорее выпрыгнуть на площадку. Я приложил много усилий, чтобы восстановление шло хорошо. Было несколько моментов в первой игре после возвращения, когда чувствовал, что что-то идёт не так, но это совершенно нормально в сложившихся обстоятельствах. Я старался что-то придумать, хотя надо было играть проще. В итоге со временем всё пришло в норму», — цитирует Зибанеджада официальный сайт лиги.