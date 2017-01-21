Хаггерти: «Бостон» идёт ко дну, надо увольнять Жюльена

Журналист CSN New Englandсчитает, что «Бостон Брюинз» скоро уволит главного тренера — Клода Жюльена.«Поражение от «Детройта» — последний гвоздь в крышку гроба для Клода Жюльена. «Бостон» провёл ужасную игру с «Айлендерс», после этого здорово начал матч с «Детройтом», но всё равно проиграл. Что ещё должно случиться? Конечно, надо увольнять тренера. Под его руководством «Бостон» провалился уже дважды за последние три сезона, слишком часто команда при нём стала играть спустя рукава в домашних матчах. Перед тем как обменивать молодых и талантливых игроков типа Карло, сначала надо сменить тренера.Пока, похоже, корабль идёт ко дну. У «Торонто» и «Оттавы» много матчей в запасе, по потерянным очкам «Бостон» серьёзно от них отстаёт. Клуб должен сделать смелый ход. Думаю, мы не видим собранности от игроков на льду, потому что этой собранности нет и в руководстве клуба. Если бы хоккеисты «Бостона» хотели победить ради тренера, они бы нашли способ это сделать.И в этой игре были странные перестановки в звеньях. Бэйкс вышел центрфорвардом первый раз в сезоне. Ужасное решение. Он выглядел медленным, несвежим, часто был на льду, когда «Бостон» пропускал», – отметил Хаггерти.