Морозов: буллиты понравились, ребята показали мастерство, а не какую-то клоунаду

Управляющий директор МХЛподелился впечатлениями от мастер-шоу на Матче звёзд КХЛ.«Все конкурсы интересные были. «Биатлон» – интересная задумка. В последнем раунде Капризов попал в две мишени, пробежал меньше кругов и принёс своей команде победу. Приятно, что ребята выложились. Буллиты понравились. Ребята показали мастерство, а не клоунаду какую-то. Павел Дацюк два отличных буллита забил. Владимир Ткачёв выиграл заслуженно — здорово исполнил. Да, чуть-чуть не по правилам — всё-таки клюшка была высоко поднята, но ведь красиво и болельщикам понравилось», — цитирует Морозова «Спорт Бизнес Online».