Жюльен: моя работа — тренировать «Бостон», а не переживать о слухах об отставке

Главный тренер «Бостон Брюинз» Клод Жюльен прокомментировал слухи о своей скорой отставке.
«Как я отношусь к слухам о моём скором увольнении? Моя работа — тренировать хоккейную команду. Беспокоюсь ли я за своё место? Вовсе нет, потому что это не моя работа. Моя работа — исправлять и улучшать игру, тренировать команду и делать всё, что в моих силах. И если я стану одной из причин наших неудач, тогда руководство должно принять решение. Не я должен принимать такое решение.
Я не сдаюсь и собираюсь преодолеть эти тяжёлые времена. Если люди считают, что результаты команды — моя вина, то мне не стоит быть здесь. Но это не мне решать. Я по-прежнему считаю, что мы команда плей-офф, даже если мы не сможем туда попасть. Моя задача — сделать всё для того, чтобы команда вышла в плей-офф, и я не собираюсь бросать это дело. Я знаю, что ходят слухи, но не беспокоюсь об этом, потому что это пустая трата времени», — цитирует Жюльена Weei.com.