Третьяк: Руа благодарил меня, что я не поехал в «Монреаль», и клуб пригласил его

«Монреаль Канадиенс» предпринимал всё возможное, чтобы заполучить меня. Его боссы три раза приезжали в Советский Союз. Любые деньги предлагали за мой переход в их клуб. Но политбюро решило, что Третьяк никуда не поедет, – Третьяк остаётся здесь. Потому что у него папа – большой военачальник. Хотя у меня отец никаким военачальником не был. Вот так обманули «Монреаль Канадиенс». Это мне сам Савар рассказывал, генеральный менеджер клуба. Рассказывал, как они встречались с Сусловым – членом политбюро, как вместе с послом Канады просили разрешить мне переход в «Монреаль». А в Монреале действительно ждали меня. И когда по случаю столетия хоккея меня включили в первую шестёрку наиболее успешных игроков за всю историю мирового хоккея, то Патрик Руа вручил мне специальный кубок и сказал, широко улыбаясь: «Большое вам спасибо, Владислав. Вы не приехали тогда играть за «Монреаль Канадиенс». Пригласили меня. И я стал играть за этот легендарный клуб», — цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.