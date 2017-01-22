Эллисон: на Матче звёзд всё внимание будет приковано к Ковальчуку и Дацюку

Нападающий минского «Динамо» и команды дивизиона Боброваподелился впечатлениями от Матча звёзд КХЛ, проходящего в Уфе.«Было здорово принять участие в Мастер-шоу. На льду было много мастеровитых ребят, которые вытворяли такие штуки, которые не всегда увидишь даже во время тренировок. Было здорово посмотреть и принять участие.У нас в команде достаточно много легионеров, с которыми я уже встречался. С некоторыми выступал за сборную Канады на европейских турнирах, с другими играл на Матче звёзд в прошлом году. Здорово, что есть тот уик-энд, когда игроки могут не думать о турнирной таблице, а просто общаться друг с другом.Сейчас я даже не думаю о том, что могу побить свой рекорд на Матче звёзд. Всё внимание будет приковано к Илье Ковальчуку и Павлу Дацюку, у них куда больше шансов обновить мой рекорд. Хотя, вряд ли. Разговоров о тактике у нас пока не было. Обсудим это уже завтра», — цитирует Эллисона пресс-служба «Динамо».