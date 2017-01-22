Е. Медведев: мог бросать сильнее, но надо было дать Западу небольшой шанс

«Как добирались до Уфы — это целая история, без бутылки не разобраться. Не было погоды, несколько бортов развернули, и они сели в ближайших аэропортах. Провели замечательный ужин в Ижевске, выжили. Есть что вспомнить. Мы переждали пару часов, погода наладилась и мы благополучно долетели.
Конечно, мог бросить сильнее на конкурсе бросков. Но и так выиграли 5:2, надо было сопернику дать небольшой шанс. Атмосфера замечательная, всё здорово.
Провели политсобрание по поводу игры, поговорили по тактике, по настрою. Думаю, по самоотдаче проблем не будет. Лёд покажет, как сложится матч», — цитирует Медведева пресс-служба клуба.