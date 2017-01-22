Канарейкин: на Мастер-шоу послали Запад в нокаут, не знаю, оправятся ли они

«Впечатления очень хорошие. Собрались талантливые ребята, наши звёзды. Общение с ними — это новый импульс. Мы сейчас не на позиции тренеров и игроков, а на позиции коллег. Мы находимся в нашем хоккейном цеху и эти два дня будем заряжать друг друга эмоциями на остаток чемпионата и плей-офф.
Алексей Бадюков сегодня так профессионально сработал, что я уже задумывался, может, завтра часть работы главного тренера взвалить на него, а я бы остался в тени.
Формат турнира добавит соревновательности. Понятно, что это шоу, но всё равно будет работа на результат. Все ребята с характером, проигрывать не любят. С улыбками на лице они будут делать свою работу и стараться положительно завершить матч. Что касается первого дня Звёздного уик-энда, я думаю, мы Запад послали в нокаут. Не знаю, оправятся ли они ко второму дню», — цитирует Канарейкина пресс-служба клуба.