Радулов и Емелин не спасли «Монреаль» от поражения в матче с «Баффало»

«Монреаль Канадиенс» потерпел поражение на своей площадке от «Баффало Сейбрз» со счётом 2:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.В основное время матча команды не сумели выявить победителя, а в овертайме победу «Баффало» принёс на 62-й минуте Зак Богосян. Российские игроки «Монреаля»не отметились результативными действиями, получив в то же время по двухминутному штрафу. Далее «Монреаль» у себя дома ждёт встреча с «Калгари Флэймз», а «Баффало» в гостях сыграет с «Нэшвилл Предаторз».