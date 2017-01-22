«Филадельфия» проиграла «Нью-Джерси», несмотря на передачу Проворова

«Филадельфия Флайерз» на своей площадке потерпел поражение от «Нью-Джерси Девилз» со счётом 1:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ.На 8-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Девилз» Павел Заха, но уже на 11-й минуте Трэвис Конечны восстановил статус-кво, а одним из его ассистентов стал российский защитник. Правда, это было всё, на что хватило хозяев. В концовке второго и в третьем периоде Кайл Палмьери и Майлз Вуд, оформивший дубль, принесли победу «Нью-Джерси». Ещё один россиянин в составе «Флайерз» Роман Любимов результативными действиями не отметился.