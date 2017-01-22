Гол Наместникова не помог «Тампа-Бэй» избежать поражения в матче с «Аризоной»

«Аризона Койотс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 5:3 в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Большая часть российских игроков в обеих командах отметилась результативными действиями. Нападающий «Аризоны» Александр Бурмистров стал автором результативной передачи, форвард «Тампы» Владислав Наместников забил гол, а защитник этой же команды Никита Нестеров поучаствовал в голевой атаке своей команды. Второй голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский дважды выходил на замену и отметился шестью сейвами.